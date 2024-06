Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Tipps für Ihre Sicherheit in der Urlaubs- und Reisezeit

Recklinghausen (ots)

Bis zum Beginn der Schulferien sind es noch zweieinhalb Wochen, aber den einen oder die andere zieht es jetzt schon in den Urlaub. Genießen Sie die Vorfreude und treffen Sie Vorbereitungen. Damit Sie während des Urlaubs keine böse Überraschung erleben, hat die Polizei Recklinghausen auf ihrer Homepage einige Präventionstipps zusammengestellt.

Dabei geht es um Verkehrssicherheit, den Schutz der eigenen vier Wände vor Einbrechern, Datensicherheit sowie um Tipps zum Schutz vor Taschendieben und Betrügern.

Ratschläge zu diesen und weiteren Themen bekommen Bürgerinnen und Bürger auch im persönlichen Gespräch mit Expertinnen und Experten der Recklinghäuser Polizei für Verkehrsunfallprävention sowie der Kriminalprävention.

Am Freitag, 21. Juni, sind wir ab 8 Uhr bis ca. 13.30 Uhr mit einem Infostand zum Thema sichere Urlaubs- und Reisezeit auf dem Marktplatz in Haltern am See. Kommen Sie gerne vorbei. Am Donnerstag, 4. Juli, sind unsere Kolleginnen und Kollegen an einem Infostand auf dem Marktplatz in Bottrop-Kirchhellen ansprechbar - ebenfalls vom 8 bis 13.30 Uhr.

Darüber hinaus werden Polizeibeschäftigte in den kommenden Tagen Rast- und Parkplätze in der Region aufsuchen und das Gespräch mit Reisenden zu suchen. Beispielsweise zum Thema Ladungssicherung. Ungesicherte Gepäckstücke können bei einer Notbremsung höchstgefährlich durch den Wagen fliegen. Auch Ladung auf Gepäckträgern muss unbedingt richtig gesichert sein. Bei Überladung können sich der Bremsweg verlängern und die Fahreigenschaften verändern, was die Sicherheit erheblich gefährdet. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an.

Viele Präventionstipps für einen sicheren Urlaub sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für weitergehende Fragen finden Sie auf der Homepage der Recklinghäuser Polizei: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/urlaub-aber-sicher-1

