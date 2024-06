Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Rettungsdiensteinsatz an Schule

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag (04. Juni 2024) kam es in Recklinghausen-Süd zu einem Rettungsdiensteinsatz an einer Schule.

Über den Notruf 112 ging um 10:35 Uhr die Meldung ein, dass an der Albert-Schweitzer-Schule in Recklinghausen-Süd (Weißenburgstraße) mutmaßlich Reizgas versprüht wurde. Daraufhin alarmierte die Kreisleitstelle die Feuerwehr Recklinghausen sowie weitere Rettungsdiensteinheiten gemäß der Alarmstufe "Massenanfall von Verletzten und Betroffenen - bis fünf Patienten".

Bei Eintreffen der Feuerwehr war der betroffene Bereich bereits vorbildlich geräumt und alle Schüler*innen auf dem Sammelplatz versammelt. Durch den Rettungsdienst wurden neun Personen notärztlich gesichtet. Eine weitere Behandlung oder ein Transport durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus war an keiner Stelle notwendig. Eine Schülerin wurde im weiteren Verlauf durch ein Elternteil eigenständig zur Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Reizgas konnte durch die Feuerwehr an keiner Stelle im Gebäude mehr festgestellt werden.

Der Einsatz konnte für die Feuerwehr und den Rettungsdienst um 11:45 Uhr beendet werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Recklinghausen mit einem Löschfahrzeug und dem Einsatzleitdienst der Feuer- und Rettungswache, zwei Notärzten, drei Rettungswagen sowie ein Kranekntransportwagen. Der Rettungsdienst Recklinghausen wurde hierbei durch Rettungsmittel und Notärzten aus den Nachbarstädten Herne und Marl unterstützt.

Die Polizei Recklinghausen erteilt Auskünfte in eigener Zuständigkeit.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell