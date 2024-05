FW-RE: Undichter Gaszähler führt zu Feuerwehreinsatz in Seniorenzentrum in Recklinghausen - keine Verletzten

Recklinghausen (ots) - In der Nacht auf den 03. Mai 2024 kam es zu einem Brand im Stadtgarten Recklinghausen. Hierbei stand ein Holzverschlag am dortigen Café in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 01:05 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen stand ein Holzverschlag im rückwärtigen Bereich des dortigen Cafés in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand mit zwei Strahlrohren unter Atemschutz ab. ...

