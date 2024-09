POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht "Am Pfeifferhölzle" - weißen BMW gestreift und geflüchtet (24.09.2024)

Konstanz (ots) - Am Dienstagabend haben Unbekannte zwei Jugendliche am Bahnhof angegriffen. Gegen 20.15 Uhr befanden sich zwei 17 Jahre alte Jugendliche am Gleis 2, als sie ein sechs- bis siebenköpfige Gruppe Jugendlicher unvermittelt und grundlos angriff. Einer der beiden 17-Jährigen erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf die der alarmierte Rettungsdienst behandelte. ...

