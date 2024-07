Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, L 108, Lkr. Rottweil) Kabelbrand an einem Mercedes - Autofahrer vorsorglich in eine Klinik gebracht

Lauterbach, L 108, Lkr. Rottweil (ots)

Nach einem Kabelbrand an einem Mercedes am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 108 bei Lauterbach ist ein 49-jähriger Autofahrer wegen Atemproblemen vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. Gegen 15.15 Uhr kam es an einem Mercedes eines 49-Jährigen nach einem Kabelbrand zu einer Rauchentwicklung. Der Mann konnte den Wagen auf der L 108 bei Lauterbach stoppen. Passanten eilten zur Hilfe und löschten den entstehenden Brand mit einem Feuerlöscher. Die nach der Verständigung mit vier Fahrzeugen und 20 Mann eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Lauterbach und Schramberg übernahm die vollständige Löschung des Wagens und die Notwendige Absperrung der L 108 im Bereich der Brandstelle. Der Verkehr musste örtlich umgeleitet werden. Nachdem der Autofahrer wohl Rauch eingeatmet hatte und über Atemprobleme klagte, wurde dieser vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell