POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Mit Krankenfahrstuhl in den Graben gestürzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 21.8.2023, 15.00 Uhr stürzte ein Krankenfahrstuhlfahrer auf der Straße Köttrup in Ostenfelde in einen Graben. Der 89-Jährge befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl den Geh- und Radweg, der parallel zur Straße Köntrup verläuft. Aufgrund einer Baustelle musste der Ennigerloher mit seinem Krankenfahrstuhl über eine Überfahrrampe fahren. Diese verschob sich beim Auffahren auf die Rampe, so dass der Senior mit der Rampe und dem Krankenfahrstuhl in den Graben stürzte. Der 89-Jährge blieb unverletzt. Der Krankenfahrstuhl musste mithilfe eines Krans aus dem Graben gezogen werden und wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro.

