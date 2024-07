Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden-Rötenberg, Lkr. Rottweil) Wagenheber weggerutscht - 55-Jähriger von absinkendem Auto eingeklemmt und dabei tödlich verletzt

Aichhalden-Rötenberg, Lkr. Rottweil (ots)

Nachdem ein verwendeter Autowagenheber weggerutscht ist, hat sich ein 55-jähriger Mann bei kleineren Autoreparaturarbeiten am Samstagabend in einer privaten Garage in Rötenberg tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war am Samstagabend in der eigenen Garage eines Wohnhauses mit kleineren Reparaturarbeiten an seinem Auto beschäftigt. Hierzu hatte der Mann den Wagen mit einem Wagenheber angehoben und befand sich zum Unglückszeitpunkt unter dem so erhöhten Auto. Aus bislang nicht bekannter Ursache rutschte der Wagenheber weg und der Mann wurde unter dem Auto eingeklemmt. Hierbei zog sich der 55-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und die nach der Verständigung eintreffenden Rettungskräfte noch an der Unglücksstelle verstarb. Angehörige und Nachbarn hatten den Mann gegen 20.45 Uhr eingeklemmt unter dem Auto entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Daraufhin trafen Feuerwehr und Rettungskräfte zusammen mit einem Notarzt an der Garage ein, konnten den Mann jedoch nicht mehr retten. Die Angehörigen und Ersthelfer wurden von einem Notfallseelsorger betreut.

