Polizei Gütersloh

POL-GT: 56-Jähriger verunfallt stark alkoholisiert

Gütersloh (ots)

Verl (UK)- Am frühen Montagmorgen (18.03., 03:14 h) befährt ein 56-Jähriger Gütersloher mit seinem PKW Opel Sintra allein im Fahrzeug befindlich die Wiedenbrücker Straße in Verl in Fahrtrichtung Rietberg. Aus bisher unbekannten Gründen kommt er mit seinem PKW in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem dort befindlichen Graben kommt der PKW zum Stillstand. Die durch Zeugen informierten Polizeibeamten stellen mit Eintreffen an der Unfallörtlichkeit eine deutliche Alkoholisierung der Person fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigt den Verdacht. In einem Krankenhaus wurde dem unverletzten Fahrer eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca 3000EUR. Ein Bergungsunternehmen barg den PKW aus dem Graben und schleppte diesen ab. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Wiedenbrücker Straße halbseitig gesperrt.

