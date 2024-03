POL-GT: Verkehrsunfall auf der Haller Straße

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Freitagvormittag (15.03., 09.55 Uhr) kam es auf der Oesterwieher Straße in Höhe des Westfalenwegs zu einem schweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 51-jährige Volvo-Fahrerin aus Schloß-Holte Stukenbrock die Oesterwieher Straße in Richtung Neuenkirchen. In Höhe des Westfalenwegs kollidierte die Dame mit dem Volvo mit einer aus ihrer Sicht von rechts die Oesterwieher ...

