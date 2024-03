POL-NI: Verkehrsunfälle

Nienburg (ots) - (Oth) In der Straße "Vier Eichen" in Lauenau kam es zwischen Donnerstag und Samstag, den 09.03.2024 zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Sowohl an einem VW Passat eines 47-Jährigen, als auch an einem Opel Corsa einer 58-Jährigen verursachte der bislang unbekannte Täter Kratzspuren an den Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge parkten zur Tatzeit am rechten Fahrbahnrand. An dem Passat entstand ein ...

mehr