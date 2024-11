Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tritte gegen Polizist

29-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Aggressives Verhalten gegenüber der Polizei zeigte ein 29-Jähriger bei einer Personenkontrolle am Donnerstagmorgen (21.11.) am Hauptbahnhof. Im Rahmen des Konzepts "Sichere Innenstadt" führten die Beamten Kontrollen am Vorplatz des Hauptbahnhofs durch. Hierbei überprüften sie zwischen 10.45 und 12.15 Uhr 25 Personen, unter anderem einen 29-Jährigen, der zuerst verbal aggressiv reagierte. Als er den Anweisungen weiterhin nicht Folge leisten wollte, kam es zum Widerstand, wobei der Mann einen Polizisten mehrfach gegen die Beine trat. Da der junge Mann augenscheinlich alkoholisiert war und zudem Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung zeigte, brachte ihn die Streife auf das 1. Polizeirevier. Hier musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

