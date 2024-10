LPI-G: Perfide Betrügermasche

Greiz (ots) - Hohenölsen: Am 24.10.2024 gegen 10:45 Uhr befuhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer die B92 in Richtung Greiz. An der Feuerwehrzufahrt einer anliegenden Firma in der Ortschaft Hohenölsen wollte der Mann plötzlich wenden. Die dahinter fahrende 84-jährige PKW-Fahrerin erkannte die Absicht des Mannes nicht und kollidierte in Folge mit dem PKW des 47-Jährigen. Bei dem Unfall wurden der PKW Fahrer und sein Beifahrer, sowie die 84-jährige verletzt und in ...

