Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

RNK: Pkw kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab - Fahrer leicht verletzt

Eberbach (ots)

Am späten Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer die Pleutersbacher Straße in Richtung Eberbach. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links vor der Fahrbahn ab, kollidierte dort zunächst mit einem Gebüsch und im weiteren Verlauf mit einem Stein. Bei dem Aufprall lösten die Seitenairbags im Fahrzeug aus. Der Fahrer zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus eingeliefert. Er stand nicht unter dem Einfluss alkoholischer Getränke oder anderweitiger berauschender Mittel. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf 15.000 Euro, der Flurschaden kann mit 500 Euro beziffert werden. Das Polizeirevier Eberbach hat den Verkehrsunfall und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /CW

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell