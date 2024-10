Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen Kreuz Mannheim und Viernheim

Mannheim (ots)

Auf der Autobahn A6 kam es am Abend des 02.10.2024, gegen 19:30 Uhr, zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Dabei befuhr die 54-ährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw Dacia den rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Darmstadt, als sie zunächst verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Nachdem der Verkehr sich kurzfristig normalisiert hatte, geriet er kurz darauf erneut ins Stocken. Hier konnte die Fahrerin des Dacia nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den davor fahrenden Pkw VW auf. Der 37-jährige Fahrer des Pkw VW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Autobahn verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 14.000EUR, davon 10.000EUR am Pkw Dacia./JN

