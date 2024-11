Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Skoda im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein Skoda, der in der Emilstraße abgestellt war, geriet zwischen Mittwochabend (20.11.) und Donnerstagmorgen (21.11.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie unter anderem eine Geldbörse mit persönlichen Ausweisdokumenten aus dem Wagen. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei: Geparkte Fahrzeuge immer zu verschließen und keine Wertgegenstände zurückzulassen. Kriminelle nutzen jede Möglichkeit, die ihnen geboten wird.

