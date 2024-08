POL-PPWP: Unfall sorgt für Behinderungen im Feierabendverkehr

Kaiserslautern (ots) - Möglicherweise gehen sie auf das Konto desselben Täters: zwei Raubüberfälle, die sich am Mittwochabend im Stadtgebiet ereigneten. In der Augustastraße war gegen 17:30 Uhr eine 74-Jährige Opfer eines Unbekannten geworden. Der Mann entriss ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Lutrinastraße. Gegen 19 Uhr stieß in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein Unbekannter eine 59-Jährige von ...

