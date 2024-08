Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Raubüberfälle: Polizei vermutet Tatzusammenhang

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise gehen sie auf das Konto desselben Täters: zwei Raubüberfälle, die sich am Mittwochabend im Stadtgebiet ereigneten. In der Augustastraße war gegen 17:30 Uhr eine 74-Jährige Opfer eines Unbekannten geworden. Der Mann entriss ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Lutrinastraße. Gegen 19 Uhr stieß in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein Unbekannter eine 59-Jährige von hinten um, griff sich ihre Handtasche und rannte davon. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt. In beiden Fällen wird der Täter gleich beschrieben. Er könnte 18 bis 20 Jahre alt sein, hat schwarze, kurze Haare und einen gebräunten Teint. Der Mann war schwarz gekleidet. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach dem Unbekannten auf und bittet um Hinweise: Wer hat die Person gesehen oder kann Hinweise zu dem Mann geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell