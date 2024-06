Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Maulburg: Motorroller kommt von Landstraße ab - Fahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.06.2024, gegen 14.15 Uhr, kam ein 37-jähriger Fahrer eines Motorrollers von der Landstraße 139 ab. Er befuhr die Landstraße von Adelhausen kommend in Richtung Maulburg, als er in Höhe der Aussiedlerhöfe, ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und ins Bankett kam. Im weiteren Verlauf rutschte er eine Böschung hinunter und kam mit seinem Motorroller in einem Feld zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorrollerfahrer in ein Krankenhaus. Der Motorroller wurde stark beschädigt.

