POL-PPWP: Brand eines Einfamilienhauses

Kindsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brannte in der Steigstraße ein Haus. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache gegen 22 Uhr aus. In kurzer Zeit standen das erste Obergeschoss und der Dachstuhl in Brand. Eine Hausbewohnerin brachte sich noch rechtzeitig in Sicherheit. Aktuell dürfte das Anwesen nicht mehr bewohnbar sein, durch Löschwasser wurde das Erdgeschoss bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf einen mindestens sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern übernahm die Ermittlungen nach der Brandursache. Ein Sachverständiger wird hierzu in den nächsten Tagen den Brandort untersuchen. |erf

