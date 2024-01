Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Große Versammlungslagen verlaufen störungsfrei

Mannheim (ots)

Nachdem für den Innenstadtbereich Mannheim für den heutigen Samstagnachmittag und -abend zwei Versammlungen angemeldete waren, verliefen diese störungsfrei. Während zunächst am Nachmittag ca. 15.000 bis 20.000 Versammlungsteilnehmerinnnen und -teilnehmer bei einer stationären Versammlung am Alten Messplatz zusammenkamen, nahmen ab 18 Uhr ca. 5.000 Personen an einem Aufzug vom Alten Messplatz, durch die Fussgängerzone, zum Wasserturm teil. Abgesehen von Auswirkungen auf den Straßenverkehr sowie den ÖPNV kam es zu keinen Störungen.

