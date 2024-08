Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg; Ganderkesee, Ferienhausgebiet Falkenstein: Badeunfall am Falkensteinsee (Badesee) mit verstorbener Person

- Bezug zur Pressemeldung der Kreisfeuerwehr Oldenburg vom 24.08.2024, 19:17 Uhr -

Am 24.08.2024 ist es in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg), am dortigen Falkensteinsee (Badesee) zu einem Badeunfall gekommen. Die ersten Meldungen gingen um 16:30 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle ein. Eine männliche Person (58 Jahre, wohnhaft in Uchte) und seine Lebensgefährtin (49 Jahre, wohnhaft in Uchte) haben sich zur Unglückszeit auf einem Stand-up-Paddleboard (SUP) auf dem Wasser befunden, als dieses aus ungeklärter Ursache umkippte. Beiden Personen fielen ins Wasser und gingen unter. Die Lebensgefährtin konnte durch Ersthelfer zum Ufer verbracht und so gerettet werden. Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte (Ortsfeuerwehren Falkenburg und Ganderkesee, DLRG Ganderkesee und Wildeshausen, Taucherstaffel der Feuerwehr Oldenburg)konnte der 58 Jährige im weiteren Verlauf durch Taucher der DLRG nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der See stark frequentiert. Zu Störungen durch Schaulustige ist es nicht gekommen. Die Betreuung der Lebensgefährtin, der Ersthelfer und von weiteren Badegästen wurde durch das Kriseninterventionsteam des Landkreises Oldenburg gewährleistet. Insgesamt waren ca. 70 Einsatzkräfte beteiligt.

