Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Einmündungsbereich - Pedelec-Fahrer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Gestern (4.11.) ereignete sich gegen 16.20 Uhr ein Verkehrsunfall an der Weihestraße. Eine 51-jährige Löhnerin fuhr mit ihrem Opel auf der Straße Alter Postweg in Richtung Liegnitzer Straße und beabsichtigte ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Zeitgleich fuhr ein 73-jähriger Löhner mit seinem Pedelec auf der Weihestraße in Richtung Löhner Straße. Als die 51-Jährige in den Einmündungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer. Trotz einer umgehend eingeleiteten Gefahrenbremsung durch den 73-Jährigen konnte er die Kollision nicht mehr vermeiden und prallte gegen den Opel. Der Mann wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 1600 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell