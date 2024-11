POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Fahranfängerin fährt unter Alkoholeinfluss

Kirchlengern (ots) - (tt/um) In der Nacht zum Dienstag (29.10.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage an der Lübbecker Straße in Kirchlengern ein. Der Besitzer eines teuren E-Bikes hatte am Morgen, gegen 06:10 Uhr, die Polizei über den Einbruch informiert. Die Diebe nahmen aus der aufgebrochenen Garage ein E-Bike der Marke Velo de Ville AES 400 ...

mehr