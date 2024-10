Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwendet Geldbörse

Vlotho (ots)

(jd) Eine Frau aus Vlotho befand sich gestern (30.10.), um 13.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Meyrastraße. Dort wurde sie von einer ihr unbekannten Frau gebeten, einen Artikel für diese aus dem Regal zu nehmen. Daraufhin händigte sie der Unbekannten den gewünschten Artikel aus und bemerkte beim Bezahlen, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Einkaufstasche war. Diese hatte sie in ihren Einkaufswagen gelegt. In der Geldbörse befand sich neben persönlichen Dokumenten und Bankkarten eine geringe Summe Bargeld. Die Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, 160cm groß und hat lange blonde Haare. Sie trug zum Tatzeitpunkt einen grauen Anorak. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu dieser Frau machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

