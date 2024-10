POL-HF: Verkehrsunfall bei Bremsvorgang - Rollerfahrerin leicht verletzt

Löhne (ots) - (um) Die Polizei in Löhne konnte am Freitag (25.10.) eine Diebin auf frischer Tat festnehmen. Eine Zeugin beobachtete am Wellbrocker Weg an einem Mehrfamilienhaus, wie eine Person um das Haus schlich. Die wenige Minuten später, gegen 21.55 Uhr, eintreffenden Polizeibeamtinnen und -beamte bemerkten eine Person im Kellerfenster. Eine dringend des Einbruchs verdächtige 45-Jährige hatte sich in eine ...

mehr