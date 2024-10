Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Festnahme auf frischer Tat nach Zeugenhinweis

Löhne (ots)

(um) Die Polizei in Löhne konnte am Freitag (25.10.) eine Diebin auf frischer Tat festnehmen. Eine Zeugin beobachtete am Wellbrocker Weg an einem Mehrfamilienhaus, wie eine Person um das Haus schlich. Die wenige Minuten später, gegen 21.55 Uhr, eintreffenden Polizeibeamtinnen und -beamte bemerkten eine Person im Kellerfenster. Eine dringend des Einbruchs verdächtige 45-Jährige hatte sich in eine unbewegliche Lage im Kellerfenster verfangen. Die Beamten halfen ihr aus der misslichen Lage und nahmen sie anschließend fest. Die Frau war per Haftbefehl als entwichene Strafgefangene der Polizei Gütersloh ausgeschrieben. Die 45-Jährige hatte verschiedene Gegenstände bei sich, die Straftaten zugeordnet werden müssen. U.a. ein Fahrrad und einen Renault Fahrzeugschlüssel. Die Besitzer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Gegenstände stellten die Beamten vor Ort sicher. Hinweise zu den Taten werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

