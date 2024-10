Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung - Polizei ruft Zeugen auf - Tätern beschädigten zahlreiche Fahrzeuge

Spenge (ots)

(um) Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Herford in den zahlreichen Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen an der Griesenbruchstraße in Spenge ergaben bislang keine Täterhinweise. Die Polizei sucht nun mit einem Lichtbild (Foto im Download) nach zwei Personen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen? Auffällig sind jeweils die Jacken bei beiden Täter. Die ist eine helle Jacke mit Reflektoren bei der ersten schlankeren Person mit dunkler Hose und hellen Sohlenschuhen. Die zweite Person ist kräftiger und trägt vermutlich eine weiße Wellenstein Jacke. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede Polizeidienststelle erbeten.

Foto Download im Fahndungsportal der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndung/149194

Bisherige Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5881652

