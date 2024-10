Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Täter stehlen Reisekoffer mit Kleidung

Herford (ots)

(um) Im Zeitraum der letzten Tage entwendeten bislang unbekannte Diebe mehrere Koffer aus einer Garage am Robenklee. Der Besitzer hatte dort die Reisekoffer mit Kleidern aufbewahrt. Die Polizei ist darüber gestern Morgen (23.10.) informeirt worden, da zwei Koffer herrenlos wenige hundert Meter weg von der Garage durch Zeugen am Stephansweg aufgefunden wurden. Die Ermittlungen führten zu dem Geschädigten am Robenklee. Der genau Schaden muss noch zusammengetragen werden. In den Koffern befanden sich Frauenbekleidung, für die die Täter sich offensichtlich nicht interessierten. Die Kleidung ließen die Diebe zurück. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

