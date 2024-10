Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Zeugenmeldung - Geschädigter gesucht

Löhne (ots)

(um) Wahrscheinlich hat ein PKW-Fahrer die Beschädigung seines Fahrzeuges am vergangenen Freitag immer noch nicht bemerkt. Gleichwohl ermittelt das hiesige Verkehrskommissariat und bittet in diesem besonderen Fall um Unterstützung aus der Bevölkerung, um den Schaden zu beheben. Was war passiert? Am vergangenen Freitag (18.10.) parkte ein dunkler Audi A4 vor einem Dönerladen nahe der Brücke an der Königstraße. Ein wartender aufmerksamer Zeuge beobachte einen Mann, der zu seinem PKW Toyota ging und dann in der Nähe des Kiosk aus einer Parklücke rückwärts gegen den geparkten Audi A4 fuhr. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und fuhr die Königstraße hoch Richtung Hägerstraße. Der Zeuge fuhr zur Wache Löhne und meldete den Vorfall. Die einschreitenden Polizeibeamten fuhren sofort zur Unfallstelle, um dort nach dem beschädigten dunklen Audi A4 zu schauen und die Unfallaufnahme zu begründen. Doch das beschädigte Fahrzeug war in der Zwischenzeit weggefahren. Das Verkehrskommissariat übernahm jetzt die weiteren Ermittlungen und bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Fahrer des beschädigten Audi A4 möchte sich doch einmal mit den Kolleginnen und Kollegen des Verkehrskommissariats in Verbindung setzen. Weitere Zeugen, die Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug Audi A4 geben können, werden ebenfalls gebeten sich zu melden. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

