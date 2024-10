Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen - Werkzeugdiebstahl aus Firmenfahrzeug

Enger (ots)

(um) Im Tatzeitraum des letzten Wochenende schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe an eine VW Crafter im Industriegebiet am Dunlopweg ein. Die Diebe gelangten dadurch ins Innere des Firmenfahrzeuges und konnten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro stehlen. Die Arbeitsgeräte der Elektrofirma waren hauptsächlich der Marke Makita zuzuordnen. Der genaue Schaden wird derzeit zusammengetragen. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise. Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Tatortes bemerkt? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

