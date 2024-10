Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Einmündungsbereich- Mazda-Fahrerin verletzt

Löhne (ots)

(sls) Auf der Koblenzer Straße in Löhne kam es am Samstagmittag (19.10.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 32-Jährige aus Löhne verletzt wurde. Nach bisherigen Aussagen der Beteiligten befuhr eine 63-Jährige aus Hille mit ihrem dunklen Opel Astra die Koblenzer Straße in Richtung Bad Oeynhausen. Zur selben Zeit befand sich die 32-Jährige mt ihrem Mazda in entgegengesetzer Richtung Herford. Im Kreuzungsbereich der Weihestraße beabsichtigte die Opel-Fahrerin nach links in die Weihestraße abzubiegen. Hierzu ordnete sie sich auf dem dortigen Linksabbieger-Streifen ein. Beim Abbiegevorgang übersah die Frau aus Hille den entgegen kommenden Mazda und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen. Die Löhnerin musste mit dem Rettungswagen ins Herforder Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Behandlung gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten stark beschädigt (10.000EUR) von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich für etwa eine Stunde gesperrt.

