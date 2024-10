Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße- Fahrer nach Flucht gestellt

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Donnerstagabend (17.10.) auf der Umgehungsstraße B239 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18.15 Uhr befuhr eine 39-jährige aus Gdingen die B239 von Bad Salzuflen in Richtung Herford. Etwa 50m vor der Überführung der Lockhauser Straße beabsichtigte die Tesla-Fahrerin vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem Fahrer eines dunklen BMW. Dieser wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er einige Meter an der Mittelleitplanke zum Stillstand kam. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, flüchteten der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer und der Beifahrer aus dem Auto, sprangen über die Mittelleitplanke und liefen über die Gegenfahrbahn in die anliegenden Grünflächen. Im Rahmen der anschließenden Nahbereichsfahndung konnte eine männliche Person, im Gebüsch liegend, im Bereich der Böschung zur Grünen Straße an einer Lärmschutzmauer festgestellt werden. Durch die Überprüfung einer Videoaufzeichnung im Tesla, so wie der Personenbeschreibung konnte der Mann eindeutig als der Fahrer des verunfallten BMW identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Polen der sich zur Zeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält. Diesbezüglich besteht gegen den 25-Jährigen ein Festnahmeantrag zwecks Ausweisung und Abschiedung nach Polen.

Während der anschließenden Überprüfung leistete der alkoholisierte 25-Jährige Widerstand, der mit einfacher körperlicher Gewalt gebrochen werden konnte. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Herford zugeführt. Es besteht der Verdacht, dass der BMW und die angebrachten Kennzeichen zuvor in Bad Oeynhausen entwendet wurden. Der BMW und die Kennzeichen wurden vorläufig sichergestellt. Dem Fahrer wurden auf der Polizeiwache entsprechende Blutproben entnommen. Der Beifahrer konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen und ermittelt wegen verschiedener Verkehrsdelikte.

