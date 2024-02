Polizei Gütersloh

POL-GT: Frontalkollision auf der Heckerheide

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Freitagmorgen (16.02., 07.40 Uhr) ereignete sich auf der Heckerheide (L806) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern und einem Lkw-Fahrer. Zuvor befuhr ein 36-jähriger Harsewinkeler mit einem VW die Heckerheide (Nebenstraße) und beabsichtigte nach rechts Richtung Clarholz auf die Heckerheide (L806) abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Mann aus Herzebrock-Clarholz (46) mit einem VW die Heckerheide (L806) in Richtung Marienfeld und überholte in diesem Moment einen in gleiche Richtung fahrenden Beckumer (32) mit einem Lkw. In der Folge des Abbiegens kam es zur Frontalkollision zwischen den beiden Autofahrern. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallten beide Autos gegen den Lkw des 32-Jährigen. Anschließend kamen alle Fahrzeuge auf der Fahrbahn zum Stehen.

Während der 46-jährige VW-Fahrer anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt wurde, transportierten die eingesetzten Rettungsdienste den 36-jährigen VW-Fahrer zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Der 32-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Unfallort wurde durch Polizeikräfte für den Zeitraum der Aufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mitarbeiter des Betriebes Straßen NRW übernahmen das Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe sowie ein beauftragtes Abschleppunternehmen die Bergung und den Abtransport der beschädigten Autos. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.

