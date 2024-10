Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Metalldiebstahl

Herford (ots)

(um) In der letzten Nacht (21.10.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Elektrofirma an der Planckstraße ein. Die Einbrecher beschädigten mehrere Fenster an dem Gebäude und stiegen dann ein. Ein Zeuge stellte die Tat in der Nacht gegen 02:00 Uhr fest und verständigte die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung und Durchsuchung des Firmengebäudes im Industriegebiet nach den Tätern verlief negativ. Der genaue Schaden muss noch zusammengetragen werden. Die Diebe hatten bereits eine Kiste mit Metall zum Abtransport bereit gestellt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell