POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.10.2024

Goslar (ots) - Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 13.10.2024 Vienenburg - Handel mit Betäubungsmitteln Am 13.10.2024, gegen 01.50 Uhr, wird in der Kaiserstraße in Vienenburg, aufgrund eines anderen, polizeilichen Einsatzes eine Person überprüft. In diesem Zusammenhang werden am Vorfallsort verbotene Betäubungsmittel aufgefunden, welche dem 27jährigen Bad Harzburger zugeordnet werden konnten. In ...

