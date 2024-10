POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Gegenverkehr übersehen

Löhne (ots) - (sls) Am Mittwochmorgen (16.10.) meldete sich der Nutzer eines weißen Ford Transit bei der Polizei in Löhne und teilte eine Diebstahl aus dem Fahrzeug mit. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Transit am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr an der Straße Am Bach am Straßenrand abgestellt. Im Vorfeld wurde das Fahrzeug bereits am Montag durch das Einschlagen einer Heckscheibe beschädigt, so dass durch den ...

mehr