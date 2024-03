Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup/Sögel - GPS-Empfänger gestohlen

Lorup/Sögel (ots)

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 7.15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter an der Hilkenbrooker Straße in Lorup den GPS-Empfänger von einem Trecker entwendet. Zu einem weiteren Diebstahl eines GPS-Empfängers von einem Trecker kam es ebenfalls zwischen Verlag und Samstag an der Straße Westerhouk in Sögel. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, steht bisher noch nicht fest. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

