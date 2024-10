POL-HF: Seat-Fahrer schleudert in Graben- Auto überschlägt sich

Herford (ots) - (um) In der letzten Nacht (21.10.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Elektrofirma an der Planckstraße ein. Die Einbrecher beschädigten mehrere Fenster an dem Gebäude und stiegen dann ein. Ein Zeuge stellte die Tat in der Nacht gegen 02:00 Uhr fest und verständigte die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung und Durchsuchung des Firmengebäudes im Industriegebiet nach den Tätern verlief negativ. Der ...

