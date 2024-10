Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter steigen durch Fenster ein

Vlotho (ots)

(um) Gestern stiegen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Friedhofstraße ein. Die Einbrecher schafften den Zugang zum Haus über das Fenster im Keller, welches zum Wohnzimmer führt. Die Bewohner waren zur Tatzeit von etwa 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr außer Haus und bemerkten die Tat erst nach der Rückkehr. Die Beute war eine hochwertige Uhr der Marke Omega Speedmaster sowie eine sehr geringe Menge an Bargeld. Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein Päärchen stehen, welches in der Nähe des Tatortes gesehen wurde. Die Personen sollen leuchtende Taschenlampen mitgeführt haben. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu einem Mann mit dunklen Bart und südländischem Erscheinungsbild sowie einer Frau in einem hellen Mantel geben? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell