Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Automatenaufbruch an Tankstelle

Löhne (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter brachen in der vorletzten Nacht (23.10.) mehrere Sebstbedienungsautomaten an einer Tankstelle an der Königstraße auf. Die Diebe hebelten mit brachialer Gewalt an den Münzschächten der Reinigungsgeräte und hinterließen Hebelmarken. Die Geräte sind Automaten, die nach dem Münzgeldeinwurf für eine begrenzte Zeit eine Saugleistung zur Reinigung von Kraftfahrzeugen ermöglichen. Mitarbeiter der Tankstelle bemerkten die Tat am Morgen gegen 04:43 Uhr, als die Arbeitsschicht begann und verständigten die Polizei. Der genaue Schaden muss noch durch den Besitzer zusammengetragen werden. Die Beute dürfte allerdings weitaus geringer als der angerichtete Sachschaden sein. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Nacht oder den Tagen zuvor, gesehen haben und dies mit der Tat in Zusammenhang steht. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

