Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Aachen: Festnahme im Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen Pfleger des Rhein-Maas-Klinikums

Würselen/Aachen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen und einer Vielzahl von Zeugenvernehmungen hat das Aachener Amtsgericht einen Haftbefehl gegen einen 43-jährigen Deutschen erlassen. Dieser wurde heute Morgen (17.07.2024) festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Dem Mann werden mehrere versuchte Tötungsdelikte im Rahmen seiner Tätigkeit als Krankenpfleger zur Last gelegt. Der Festgenommene war bis Anfang Mai 2024 einige Jahre auf der Palliativstation des Würselener Rhein-Maas-Klinikums beschäftigt. Die Ermittlungen dauern an. Derzeit können keine weiteren Angaben gemacht werden. (am)

