Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer durch Wildwechsel beeinträchtigt

Rödinghausen (ots)

(um) Am Montag (21.10.), gegen 20:55 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit dessen Krad die Osnabrücker Straße in Richtung Bünde. Er beabsichtigte an der Einmündung Schäferweg nach links abzubiegen. Nach eigenen Angaben des jungen Fahrers kreuzte kurz vor dem Abbiegevorgang plötzlich ein Wildtier in der Dunkelheit die Fahrbahn. Der Zweiradfahrer wich dem Tier aus und kam jedoch dabei, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zu Fall. Der Fahrer verletze sich bei dem Sturz zum Glück nur leicht und konnte nach ärztlicher Behandlung nach Hause entlassen werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Besonderheit im Wildwechsel zur Herbstzeit hin. Insbesondere auf Landstraßen muss mit Wildwechsel zwischen den Wäldern gerechnet werden. Moderne Lichtreflexe der Fahrzeuge verschrecken bzw. können die Tiere in der Dunkelheit aufscheuchen. Fahren Sie stets bremsbereit und ggf. langsamer in Gebieten wo der Wildwechsel durch Verkehrszeichen angezeigt wird. Auf Straßen, die durch Waldgebiete führen, ist Wildwechsel sehr wahrscheinlich. Im Kreisgebiet finden jährlich etwa 900 - 1000 sog. Wildunfälle statt. In den überwiegenden Fällen bleibt es bei Fahrzeugschäden und beklagenswerten Wildschäden durch PKW.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell