POL-IZ: 241009.1 Albersdorf: Randalierer weiterhin aktiv (Folgemeldung zu 240910.1)

Wewelsfleth (ots) - Am Samstagnachmittag hat sich in Wewelsfleth ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Biker schwerste Verletzungen erlitten haben. Ursächlich für das Unglück war eine Vorfahrtsverletzung durch einen Autofahrer. Ein 54-Jähriger war gegen 14.45 Uhr in einem Dacia auf der Straße Beesen in Richtung der Bundesstraße 431 unterwegs. Er ...

