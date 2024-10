Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241007.1 Wewelsfleth: Verkehrsunfall mit erheblich verletzten Personen

Wewelsfleth (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich in Wewelsfleth ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Biker schwerste Verletzungen erlitten haben. Ursächlich für das Unglück war eine Vorfahrtsverletzung durch einen Autofahrer.

Ein 54-Jähriger war gegen 14.45 Uhr in einem Dacia auf der Straße Beesen in Richtung der Bundesstraße 431 unterwegs. Er beabsichtigte, an der Einmündung zur B 431 seinen Weg in Richtung Glückstadt fortzusetzen. Hierbei übersah er zwei bevorrechtigte Motorradfahrer, die mit ihren Maschinen in Richtung Brokdorf fuhren. Es kam zu einer Kollision zwischen den Zweiradfahrern und dem Auto. Hierbei erlitten die Biker, eine 39-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann, lebensgefährliche beziehungsweise schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher hingegen konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen.

Zwei Rettungshubschrauber brachten die Geschädigten in unterschiedliche Krankenhäuser.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 20.000 Euro liegen.

Ein Unfallsachverständiger erschien vor Ort zur Unfallaufnahme.

Merle Neufeld

