Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241008.1 Itzehoe: Frau fährt berauscht gegen fremde Fahrzeuge

Itzehoe (ots)

Am Montagmittag ist eine Frau unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehend in einem Itzehoer Parkhaus gegen zwei Fahrzeuge gefahren und hat sich anschließend unerlaubt entfernt. Dank einer Zeugin ließ sich die Unfallverursacherin ermitteln.

Eine Zeugin informierte gegen 13.15 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, dass die Fahrerin eines Daimlers in der Robert-Koch-Straße in einem Parkhaus gegen zwei Autos gefahren ist. Trotz Ansprache verließ die Beschuldigte den Ort und die Zeugin alarmierte die Polizei. Dabei äußerte sie ob der Fahrweise und des Auftretens der Dame den Verdacht, dass diese nicht nüchtern war.

Eine Streife suchte daraufhin die Wohnanschrift der Itzehoerin auf. Der Unfallwagen befand sich vor dem Haus, die Beschuldigte öffnete jedoch nicht. Nach richterlicher Anordnung ließen die Einsatzkräfte die Tür durch einen Schlüsseldienst öffnen. In der Wohnung trafen sie auf die 60-Jährige, die nach einigem Hin und Her einräumte, am Vormittag Medikamente eingenommen und Alkohol konsumiert zu haben. Einen Atemalkoholtest absolvierte die Autofahrerin nicht. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein der Frau.

Die Beschuldigte wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel sowie wegen der Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Merle Neufeld

