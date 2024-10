Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(um) Gestern (23.10.), gegen 15:30 Uhr, ereignete sich am Fußgängerüberweg an der Mindenerstraße ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 74-Jährige überquerte die Mindener Straße zu dieser Tageszeit und befand sich bereits auf dem Überweg. In diesem Moment fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Skoda auf der Mindener Straße Richtung Bünde von Kirchlengern aus kommend. An dieser Stelle der Mindener Straße in Höhe Hederkottenweg gilt Tempo 30 km/h. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen PKW und der Fußgängerin. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die besonderen Pflichten von Kraftfahrzeugführern hin, die sich einem Fußgängerüberweg nähern. Fahren Sie bitte bremsbereit an den Überweg, der durch sog. Zebrastreifen und Verkehrszeichen extra ausgewiesen wird. Fußgängern muss hier zwingend ein Überqueren ermöglicht werden. Beteiligen Sie sich durch umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr bei der Verkehrsaktion #leben der Polizei NRW. Die Aktion richtet den Schwerpunkt der Verkehrssicherheit insbesondere auf ungeschützte Verkehrsteilnehmer. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Polizei NRW https://www.land.nrw/pressemitteilung/neue-fachstrategie-verkehr-gleiches-ziel-neuer-weg-leben

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell