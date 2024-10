Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - VW-Fahrer beschädigt Motorrad

Bünde (ots)

(jd) Ein 57-jähriger Bünder hörte am Sonntag (27.10.), um 0.45 Uhr einen lauten Knall. Als er nach draußen ging, um nach der Ursache zu sehen, sah er, dass sein Motorrad beschädigt auf der Straße lag. Das Krad der Marke Honda hatte er zuvor an seinem Wohnhaus in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt. Wenige Augenblicke später, hörte der Bünder Motorengeräusche und stellte einen VW auf einem nahegelegenen Feldweg fest. Der Bünder verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten trafen in dem Fahrzeug einen 21-jährigen Bielefelder an, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme, sodass er zur Entnahme einer Blutprobe zur Herforder Wache gebracht wurde. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige vor Ort entlassen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

