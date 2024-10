Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto prallt gegen Baum - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (30.10.) fuhr ein 52-jähriger Herforder mit seinem Ferrari auf der Stedefreunder Straße aus Richtung Laarer Straße kommend. Gegen 0.55 Uhr kam ihm nahe der Kreuzung zur Diebrocker Straße ein schwarzes Quad entgegen: Das Quad bog mit hoher Geschwindigkeit von der Diebrocker Straße in Richtung Herford fahrend in die Stedefreunder Straße ab und schnitt dabei die Fahrspur des 52-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich dieser nach rechts aus. Dabei kollidierte der Ferrari mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Der bisher unbekannte Fahrer des Quads hielt etwa 100 Meter entfernt zunächst an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Der 52-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung des genauen Sachverhalts werden daher der am Unfall beteiligte Quad-Fahrer oder Zeugen gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

