Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Teures E-Bike aus Garage entwendet

Kirchlengern (ots)

(tt/um) In der Nacht zum Dienstag (29.10.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage an der Lübbecker Straße in Kirchlengern ein. Der Besitzer eines teuren E-Bikes hatte am Morgen, gegen 06:10 Uhr, die Polizei über den Einbruch informiert. Die Diebe nahmen aus der aufgebrochenen Garage ein E-Bike der Marke Velo de Ville AES 400 fullsuspension im Wert von etwa 4.200.- Euro. Der 37-jährige Geschädigte stellte am Vorabend das E-Bike in die Garage und sicherte es mit einem Faltschloss. Am nächsten Morgen fiel dem Eigentümer der Verlust des Pedelecs und ein durchwühlter Zustand der Garage auf. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell