Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch

Soest (ots)

Am 27.02.2024, in der Zeit von 00:00 - 09:50 Uhr haben ein oder mehrere Täter versucht, in eine Indoor-Spielhalle am Silberg in Soest einzudringen.

Zuvor haben sie allerdings die Stromversorgung der Halle am Verteilerkasten vor der Halle lahmgelegt, indem Sie diesen zunächst aufbrachen und dann die Sicherungen geöffnet und entnommen haben. Dies setzt laut Angaben eines Mitarbeiters der Stadtwerke Soest ein gewisses Maß an Fachkenntnis voraus.

Danach haben die Einbrecher versucht in die Spielewelt einzubrechen indem sie einen Stein in ein Fenster geworfen und dadurch das Oberlicht händisch öffnen wollten. Da dort aber kein Mensch durchpasst, haben die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abgelassen.

Wer Hinweise zu dem oder die Täter hat, der meldet sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000.

